Кровавая рвота и отказ печени: в Танзании зафиксирована вспышка неизвестного опасного вируса

Медики просят не паниковать и предпринимают попытки к тому, чтобы взять ситуацию под контроль. Президент страны призвал молиться.

По Танзании очень быстро распространяется неизвестная болезнь. 15 заболевших уже умерли, еще 50 пациентов - в критическом состоянии, сообщает Рrozvezd.info.

Медики просят не паниковать и предпринимают попытки к тому, чтобы взять ситуацию под контроль. Президент страны призвал молиться.

У пациентов наблюдаются кровавая рвота, язвенные кровотечения, головокружение, отказ работы печени. В лабораториях пытаются установить происхождение и характер неизвестного вируса. Врачи пока не могут назвать скорость его распространения и точное число заразившихся. Неизвестны также пути передачи болезни от человека к человеку, - говорится в сообщении.

Врача, который первым забил тревогу и рассказал землякам об эпидемии, срочно отстранили от работы за провокацию паники.

Как известно, в Танзании в период пандемии ношение масок и соблюдение социальной дистанции не вводилось. При этом там не наблюдалось и большого количества заболеваний ковидом.

Местные знахари тогда советовали настойку из имбиря, чеснока и лайма. А сейчас людей просят не переживать и соблюдать правила гигиены.