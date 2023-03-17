CarFax: наиболее уязвимые транспортные средства для краж каталитических нейтрализаторов

CarFax привлекла свою команду специалистов по обработке данных к работе, чтобы получить более репрезентативную цифру объема краж каталитических нейтрализаторов по всей стране.

в CarFax есть команда специалистов по обработке данных, вы, вероятно, не удивитесь, услышав вывод команды о том, что краж намного больше, чем сообщалось.

Национальное бюро по борьбе с преступностью в сфере страхования стало основным источником данных о кражах в стране.

Ранее в этом году NICB писал, что "количество краж увеличилось на 1215% в период с 2019 по 2022 год".

СNICB зарегистрировал 3 389 зарегистрированных краж в 2019 году, показатель 2022 года составит чуть более 38 100.

Но NICB отслеживает только кражи, о которых владельцы транспортных средств сообщают в свою автостраховку.

Когда CarFax искал данные и причины замены каталитических нейтрализаторов, он обнаружил "до 153 000 в США в 2022 году".

В августе 2022 года полиция Портленда, штат Орегон, раскрыла преступную группировку, ответственную за незаконный оборот более 44 000 каталитических нейтрализаторов в 2021 и 2022 годах, украденных из автомобилей только на Западном побережье.