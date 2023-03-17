Винни Харлоу продемонстрировала платье с разрезом до бедра на тусовке "Оскар после вечеринки"

Канадская модель Винни Харлоу продемонстрировала платье с разрезом до бедра на вечеринке "Оскар после вечеринки".

28-летняя канадская супермодель появилась на афтепати премии Vanity Fair "Оскар" в нежно-розовом платье Giambattista Valli с длинным рукавом.

Винни Харлоу ошеломила в великолепном розовом платье с разрезом до бедра на вечеринке Vanity Fair в честь Оскара.

Поклонники быстро отреагировали в социальных сетях, чтобы прокомментировать потрясающий и длинноногий ансамбль Харлоу.

"Ноги на несколько дней. Так великолепно ", - написал пользователь Instagram, а другой добавил "Длинноногая королева. Так красиво!"

"Винни так хорошо выглядит! Стильно и шикарно ", - добавил кто-то еще.