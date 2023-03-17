Пушилин: ВС РФ закрепились на заводе АЗОМ в Артемовске, продвигаясь вглубь

Денис Пушилин сообщил о закреплении подразделений российских военных на одном из ключевых предприятий Артемовска.

17 марта временно исполняющий обязанности губернатора Донецкой Народной республики Денис Пушилин публично заявил, что солдаты регулярной армии России и бойцы ЧВК "Вагнер" сумели установить контроль над частью комбината АЗОМ в Артемовске, планомерно продвигаясь вглубь промышленной зоны.

Также Пушилин утверждает, что войска России продвигаются на северном и южном направлениях Артемовского участка фронта, постепенно вытесняя подразделения вооружённых сил Украины с территории города. При этом Денис Пушилин отметил, что ВСУ не намерены отступать из Артемовска.

В пятницу глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что удержание Артемовска является важным для украинской армии с точки зрения военной логики. Кроме того, Данилов отметил, что ВСУ не могут отступить с Артемовского направления, поскольку считают данные территории своими.

По словам Алексея Данилова, решение о продолжении попыток удержания Артемовска принял не лично Владимир Зеленский, а весь Генштаб Украины, включая главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующего восточной группировкой украинской армии на Донбассе Александра Сырского.

Сам Сырский признаёт, что группы украинской армии в Артемовске пребывают в плачевном положении из-за отсутствия своевременных поставок боевых снарядов и невозможности вывоза раненых.