Бывший полковник США Дуглас Макгрегор высказался о проблематике насильственной мобилизации в Украине.

Вечером пятницы, 17 марта, новостное агентство Judging Freedom опубликовало фрагмент интервью с экс-советником шефа Пентагона Дугласом Макгрегором, который публично заявил, что представители украинских военкоматов насильно мобилизуют жителей страны, забирая их в ряды ВСУ прямо с улиц и прочих общественных мест.

По данным Макгрегора, участившиеся факты насильственного призыва в армию Украины связана с катастрофическим кадровым голодом Киева, что напрямую связано к крупными потерями украинской армии после начала российской спецоперации. Дуглас Макгрегор отметил, что у него есть знакомые в Одессе, которые детально осведомлены о случаях неправомерной мобилизации в стране.

В частности, Макгрегор утверждает, что его знакомый из Одессы стал свидетелем того, как работники военных комиссариатов Украины под угрозой применения насилия мобилизовали граждан мужского пола в возрасте от шестнадцати до пятидесяти лет. При этом военный отметил, что молодых людей могут забирать прямо их ресторанов и столовых.

Дуглас Макгрегор подчёркивает, что после проведения таких мероприятий мобилизованные украинцы больше никогда не появляются на улицах и окончательно пропадают без следа, что может свидетельствовать об их скоротечной гибели в зоне боевых действий. Также Макгрегор напомнил, что ранее газеты NYT и WP писали о средней продолжительности жизни солдат ВСУ на фронте в рамках 3-4 часов.

Полковник выразил уверенность в том, что подобная быстротечность жизни украинских солдат продиктована отсутствием у них реального боевого опыта, поскольку местные военкомы всё чаще подбирают мирно гуляющих по улице парней, отправляя их прямо на передовую без предварительных учений.