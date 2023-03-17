Flightradar24: США изменили маршруты полёта дронов после ЧП в Чёрном море

Мониторинговое агентство Flightradar24 засвидетельствовало факт изменения полёта американских беспилотников над Чёрным морем после недавнего случая с БПЛА MQ-9.

17 марта пользователи платформы Flightradar24, которая позволяет отслеживать перемещение воздушных судов на планете в режиму онлайн, заметили, что американские разведывательные беспилотники Global Hawk больше не подлетают к Крыму вплотную после того, как один из дронов США упал в Чёрное море из-за встречи с российским истребителем.

По данным, представленным сайтом Flightradar24, ещё 8 марта американские БПЛА могли пролетать в 80-100 километрах от крымского полуострова, однако уже сегодня подобный беспилотник был замечен в 150 километрах от Крыма, что свидетельствует о факте изменения траектории полётов.

В текущий момент беспилотник Соединённых Штатов Global Hawk барражирует в воздушном пространстве над черноморской акваторией, направляясь в сторону Румынии, а за полётом данного аппарата наблюдают пятнадцать тысяч человек из числа пользователей сайта Flightradar24.

Накануне в пресс-службе Белого дома заверили, что после ЧП в Чёрном море американские дроны продолжат осуществлять полёты возле крымского полуострова. 14 марта один из таких дронов упал на дно моря после того, как на его перехват был поднять российский истребитель Су-27.

При это в Пентагоне отмечают, что во время перехвата пилот самолёта ВКС России повёл себя непрофессионально, сбросив топливо в водоём, что является неэкологичным. Тем не менее, сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу представил к награде пилотов Су-27, перехвативший БПЛА США.