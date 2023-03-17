Стелла Маккартни только что изготовила первую в мире одежду из пайеток растительного происхождения без пластика

Новейшая инновация дизайнера, получившая название "BioSequins", была разработана компанией Radiant Matter - компанией, занимающейся разработкой материалов, производящих пайетки из целлюлозы растительного происхождения.

Маккартни использовал биосекины для создания универсального комбинезона, изготовленного вручную в лондонском ателье бренда и сшитого на заказ для модели и активистки Кары Делевинь.

В настоящее время одежда Маккартни из БиоКокина еще не поступила в продажу, однако появление этого изделия - небольшой шаг к тому, чтобы сделать устойчивые методы доступными для массового производства, помогая изменить наше представление о моде и ее влиянии.