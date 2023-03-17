Кайли Дженнер и Трэвис Скотт официально меняют имя своего сына

Ребенок, официально известный как Вольф Жак Вебстер, теперь официально и юридически известен как Эйр Вебстер.

Кайли и Трэвис решили сменить имя своего сына вскоре после ее рождения, потому что он не казался ей “Волком”.

Теперь, когда она остановилась на Aire, все юридические документы готовы, и изменение является официальным.

Пара решила отказаться от Жака в качестве его второго имени, дав ему его собственную личность, поскольку настоящее имя Трэвиса Скотта - Жак Бермон Вебстер II.

В судебных документах, полученных The Blast, говорится:

"Заявители сожалеют о первоначальном выборе имени Вольф Жак Вебстер. Теперь, когда у заявителей была возможность провести время со своим ребенком, они считают, что имя Эйр Вебстер подходит лучше ".