Эрдоган: Турция начинает процесс ратификации членства Финляндии в НАТО

Тайип Эрдоган сообщил о намерениях Турции начать ратификацию вступления Финляндии в Североатлантический альянс.

Вечером 17 марта президент Турции Тайип Эрдоган публично заявил, что принял решение о начале процесса утверждения вступления Финляндии в регулярный состав военно-политического блока НАТО. В настоящий момент членство Финляндии и Швеции в Североатлантическом альянсе не ратифицировали лишь власти Турции и Венгрии.

По словам Эрдогана, вопрос членства шведского государства в НАТО будет зависеть от действий администрации Стокгольма. Известно, что ранее Тайип Эрдоган сообщил об отказе правительства Турции утверждать членство Швеции в Североатлантическом альянсе после акции с сожжением Священного Корана в Стокгольме.

Позиция Эрдогана в отношении присоединения Швеции в НАТО ужесточилась из-за того, что шведский ультраправый политик Расмус Палудан начал проводить акции протеста с публичным сожжением Корана. Одна из таких акций состоялась на оживлённой улице Стокгольма, а самого Палудана охраняла местная полиция.

Также Тайип Эрдоган критически высказывался о поддержке "Рабочей партии Курдистана" со стороны властей Финляндии и Хельсинки, отмечая, что данная организация официально признана террористической в Турции.

Характерно, что ранее сам генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил уверенность в том, что обе скандинавские страны, подавшие заявки на вступление в блок НАТО, будут приняты в его состав до конца 2023 года из-за изменения риторики турецкого правительства.