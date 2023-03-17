Российские звезды возвращаются на Родину: за границей не выжили из-за русофобии

Во времена популярности группы "Парк Горького" певец Александр Маршал 12 лет провёл в Штатах. И сегодня твердо всех уверяет, что никакой разрекламированной свободой там и не пахнет.

Отрывок из его интервью:

- Когда мы жили в Советском союзе, то лелеяли в головах миф, что там свобода, равенство и братство.

Но всё ровно наоборот. Попробуй там вякни! Не то что у нас - можно говорить, что угодно, - не раз повторял артист в своих интервью.

- И вообще, в США хорошо только мультимиллионерам и бомжам, которые получают пособия и всякие блага. А простые люди, чтобы выжить, пашут с понедельника по субботу.

У меня был случай в Лос-Анджелесе: я приехал в супермаркет, вижу - стоит бомж с какой-то коробкой. По лицу видно, что человек интеллигентный, не опустившийся. Мы разговорились.

Оказалось, он из Техаса, у него там ранчо, но, мол, "всё надоело". Я не понял: как это?

- "А вот так. Устал. Решил отдохнуть. Мне так лучше". Стать бомжом - нормально так отдохнуть.

Александр не очень любит, когда в интервью спрашивают о его личной жизни и старается всегда обходить стороной эту тему.

Однако у него огромное количество поклонников, которые всегда интересовались, как же живет музыкант и, конечно же, о его жизни известно немало фактов. Всего Александр Маршал был женат трижды.