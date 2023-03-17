МУС в Гааге выдал ордер на арест Путина и Львовой-Беловой в 123 странах

Международный уголовный суд выдал ордеры на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой, аргументировав это началом СВО в Украине.

Вечером пятницы, 17 марта, пресс-служба Международного уголовного суда (МУС) в нидерландской Гааге сообщила, что ведомство выдало официальный ордер на арест Владимира Путина, поскольку у руководства организации есть сведения о том, что он несёт личную ответственность за приказ о начале спецоперации в Украине.

Также МУС выдал ордер на арест Марии Львовой-Беловой, являющейся уполномоченной по правам ребёнка в России. Ранее администрация Международного уголовного суда обвиняла Львову-Белову в соучастии незаконному вывозу несовершеннолетних с территории украинского государства.

На заявление МУС оперативно отреагировала сотрудник Министерства иностранных дел России Мария Захарова, опубликовавшая новый пост на своей стране в мессенджере Telegram. По мнению Захаровой, решение суда в Гааге не имеет никакого значения для РФ, поскольку администрация Москвы не признаёт легитимность его работы.

Характерно, что ещё до решения Международного уголовного суда выдать ордер на арест Путина его личный пресс-секретарь Дмитрий Песков публично заявлял, что решения МУС лишены практического значения.

При этом по решению Международного уголовного суда Владимира Путина и Марию Львову-Белову могут арестовать в 123-ёх государствах мира, которые ранее подписали участие в Римском статуте.