Медведев сравнил ордер МУС на арест Путина с туалетной бумагой

Заместитель главы российского Совбеза Дмитрий Медведев опубликовал Twitter комментарий по поводу выдачи Международным уголовным судом ордера на арест Путина.

Медведев написал всего две фразы. Первая – о самом факте выдачи ордера на арест президента России.

Во второй фразе он предположил, что никому не нужно объяснять, как и где нужно использовать эту бумагу.

В конце постав Дмитрий Медведев добавил эмодзи «туалетная бумага». Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ордер юридически ничтожным.

В международном уголовном суде назвали причиной выдачи такого ордера причастность Владимира Путина к незаконной депортации детей с Украины в Россию.

Аналогичный ордер был выдан на арест уполномоченного по правам ребенка при российском президенте Марии Львовой-Беловой.