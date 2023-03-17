Звезды возвращаются в Россию: знаменитости объяснили, почему отказались от Запада

В числе тех, кто отказался от жизни за границей, актриса Дина Корзун, оперная певица Любовь Казарновская, музыкант Михаил Шуфутинский.

Многие знаменитости, когда-то покинувшие Россию в поисках счастливого будущего, начинают возвращаться обратно. Как оказалось, жизнь за рубежом оказалась не такой безоблачной и радостной, а западные реалии разочаровали.

К примеру, артист Игорь Жижикин немало лет прожил в Америке, и даже выстроил довольно успешную карьеру в кино, снимался с Анджелиной Джоли, Квентином Тарантино, Джонни Деппом. Но к тамошним порядкам так и не привык, потому решил вернуться на родину, сообщает TVcenter.ru.

Не прижилась на заграничных просторах также актриса Дина Корзун. Звезда вместе с двумя детьми и мужем-иностранцем вернулась в Россию. По ее словам, она не выдержала открытой русофобии и неприемлемых порядков.

Оперная дива Любовь Казарновская объездила весь мир, выступала на многих международных концертных площадках, но за рубежом себя комфортно так и не почувствовала.

Певица жила в Италии, в Австрии, но того уюта, который испытывает в России, там не ощутила. Дива пояснила, что за границей нету такой доброжелательности и душевности, как в ее родной стране. Там лишь ненависть и деньги, при этом никаких человеческих чувств.

Еще один известный возвращенец - музыкант Михаил Шуфутинский. Он приехал из Америки в Россию еще в 90-х, но помнит, каковы реалии жизни на Западе. Певец не сомневается: эта страна всегда была алчной, считалась лишь со своими интересами.

Хотя дети артиста сейчас проживают в США, сам он там бывает очень редко.