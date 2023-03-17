Владимир Жириновский предсказал будущее Максиму Галкину еще полтора десятка лет назад

Известный своей неординарностью политик пожелал артисту уплыть через Босфор и Дарданеллы. В итоге год назад юморист перебрался жить в Израиль.

Любопытная история случилась много лет назад, когда российский юморист Максим Галкин, который сейчас признан иноагентом, готовился к празднованию своего тридцатилетия.

Две девушки-журналистки решили преподнести артисту альбом от знаменитостей и обратились в том числе к лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому.

Хорошо известный своими неординарными высказываниями и необычным чувством юмора, Жириновский пожелал юмористу уплыть "отсюда через Босфор и Дарданеллы", сообщает автор канала "С серебряной ложкой во рту" на платформе Дзен.

Это высказывание сегодня вспоминают почти как пророческое.

Год назад, с началом СВО, Галкин с женой и детьми уехал в Израиль, а в России его признали иноагентом.