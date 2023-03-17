В США сбежавшая домашняя обезьянка покалечила женщину и избила мужчину

Агрессивное животное ловили полиция и представители Департамента дикой природы Оклахомы. В итоге ее застрелил пострадавший.

Одна из жительниц штата Оклахома стала жертвой домашней обезьянки, которая сбежала из дома. Животное набросилось на свою жертву и порвало ей ухо.

Она пробежала по моей спине и прыгнула на голову, вырвала волосы, а затем разорвала мое ухо пополам, - рассказала пострадавшая.

Дикий инцидент произошел в минувшие выходные в городе Диксон. Пострадавшей Бриттани Паркер в больнице наложили более 187 швов. Жертва рассказала, что ей чудом удалось спрятаться в доме.

Агрессивное животное ловили полиция и представители Департамента дикой природы Оклахомы. Обезьяна скрылась из виду в лесистой местности.

В итоге нападавшую обезьяну выстрелом убил мужчина, которого она также напугала и избила по лицу.

Согласно законодательству Оклахомы, приматы классифицируются как домашние животные. Чтобы завести их в качестве домашнего любимца, разрешение не требуется, сообщает KTEN.