Звезда «Содержанок» подделал документы, чтобы сбежать из России в Лондон

Пока отец актера помогал российским военнослужащим, его сын Александр Кузнецов покинул свою родину.

Актер Александр Кузнецов знаком широкому зрителю по сериалу «Содержанки» и фильму «Сердце Пармы». Звезда также засветился в третьей части кинофраншизы «Фантастические твари».

Как сообщает КП, недавно стало известно, что 30-летний Кузнецов бежал из России с началом мобилизации, сейчас он ищет работу в Лондоне.

В России актер был довольно высокооплачиваемым. Его съемочный день стоил 200 тысяч рублей. Гонорары у Кузнецова выросли, когда он был удостоен призов на фестивалях «Кинотавр», «Край света. Восток» за лучшую мужскую роль в ленте «Большая поэзия».

Актер активно снимался, был востребован в рекламных и иных проектах.

Александр Кузнецов родом из Севастополя, после школы переехал в Москву, где поступил в ГИТИС. Еще три года назад он говорил, что с детства хотел сниматься за границей, поэтому учил английский и искал выходы за рубеж.

Чтобы покинуть Россию, актер подделал документы, о чем сам после отъезда и рассказал:

Сначала уехал в начале марта. Затем вернулся, доделал начатые фильмы. Окончательно уехал, когда началась мобилизация. Подделал документ, будто снимаюсь в «Манюне» у Сарика Андреасяна в Армении. Подготовил бумагу - с левой печатью.

Кузнецов не уточнил, как именно получил поддельную справку. Но признался, что на границе "трясся от страха", потому что накануне получил повестку.

Кузнецов намерен жить и работать в Англии. По его словам, он не осуждает соотечественников, поддержавших СВО. Он также продолжает общение с отцом, который помогает российским военнослужащим.