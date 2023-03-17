Под запрет на выход в эфир на радио попали хиты Пугачевой, Агутина и Меладзе

Всего в черном списке оказались свыше двухсот запрещённых песен. Многие композиции ранее исполняли певцы, осудившие СВО.

Музыкальный критик Олег Кармунин обнародовал перечень песен, запрещенных к выходу в эфир на одной из радиостанций России. В их числе - песни Аллы Пугачёвой, братьев Меладзе и Леонида Агутина, сообщает Рамблер.

Всего в списке - свыше двухсот запрещённых композиций. Кроме композиций Пугачевой, Агутина и Меладзе, в нем есть песни Верки Сердючки, группы «Время и Стекло», Наргиз, Макса Барских, и иных знаменитостей, покинувших Россию либо выступивших против СВО.

Кармунин обратил внимание, что полностью запрещены композиции Софии Ротару. Музыкальный критик также удивился включению в стоп-лист песни Наташи Королевой "Киевский Мальчишка", кавера Агутина "Шаланды полные кефали".

Нельзя ставить и песню "Комбинации" "Американ бой, уеду с тобой. Москва, прощай!", – добавил музыкальный эксперт.

Ранее Илья Резник рассказал, что на его юбилейном концерте хиты Аллы Пугачёвой будут исполнять другие звезды.