США 4 месяца скрывали утечку 1,5 миллионов литров радиоактивной воды с АЭС

Телеканал CBS News сообщает, что в ноябре прошлого года на атомной АЭС «Монтичелло» в Миннесоте произошла утечка 1,5 млн л радиоактивной воды.

Все это время власти штата скрывали от общественности информацию о случившемся, ее обнародовали только сейчас.

Глава компании Xcel Energy, которая владеет атомной станцией, Крис Кларк попытался объяснить, почему информацию держали в секрете.

По его словам, все это время руководство станции пыталось убедиться, что правильно понимают произошедшее.

Он также уточнил, что у компании не было никаких сомнений по поводу безопасности, поэтому информацию об утечке не сообщали общественности.

Власти Миннесоты объяснили свое молчание ожиданием дополнительных данных.