WSJ: еще 186 американских банков могут повторить судьбу обанкротившегося Silicon Valley Bank

Издание Wall Street Journal опубликовало данные, согласно которым 186 американских банков могут обанкротиться вслед за Silicon Valley Bank.

Авторы материала ссылаются на исследование, проведенное экономистами. Его результаты обнародовал журнал Social Science Research Network.

Согласно полученным данным, 186 банков в США в случае снятия денег незастрахованными вкладчиками столкнутся с обесцениванием.

Именно это произошло с Silicon Valley Bank и привело финансовую структуру к банкротству, которое оказалось самым крупным в стране с 2008 года.

Эксперты поясняют, что крах SVB был связан с повышением ключевой ставки ФРС, что привело к обесцениванию активов на балансе банка.