Россия дала Западу два месяца на снятие ограничений на экспорт сельхозпродукции в обмен на продление зерновой сделки

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности организации заявил, что РФ дает странам Запада два месяца на снятие всех санкций с экспорта сельхозпродукции.

Он напомнил, что российская сторона согласилась продлить зерновую сделку с 18 марта на 60 дней.

Это означает, что срок продления истекает 18 мая. Небензя отметил, что если Запад хочет продолжать экспортировать продовольствие из Украины по гуманитарному коридору, то к указанному сроку санкции на поставки российской сельхозпродукции должны быть сняты.

Он уточнил, что западные страны должны вывести из-под санкционной цепочки все операции, необходимые для поставок такой продукции за рубеж.