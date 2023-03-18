FT: рыночная стоимость банков Европы, США и Японии в марте снизилась на 16%

Издание Financial Times пишет, что в марте рыночная стоимость банков Европы, США и Японии снизилась на 16% или 459 млрд долларов.

Такое снижение спровоцировало банкротство Silicon Valley Bank из-за роста ключевой ставки американского Федрезерва.

Практически одновременно тало известно о закрытии криптовалютных банков Silvergate и Signature Bank, вскоре возникли проблемы у швейцарского банка Credit Suisse.

Снижение рыночной стоимости мировых банков на 16% является наиболее существенным за три года.

При этом Financial Times уточняет, что наиболее серьезное снижение стоимости зафиксировано у американских банков.