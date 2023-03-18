Berliner Zeitung: в Польше продаются дешевые российские овощи, несмотря на санкции

Издание Berliner Zeitung сообщает, что в Польше свободно продаются дешевые российские овощи.

Это вызвало удивление у журналистов с учетом масштабных санкций, введенных странами Запада в отношении России.

В качестве примера в материале рассказывается о прибытии на оптовый рынок в Бронише десятков фур с овощной продукцией из России.

При этом сообщается, что российские огурцы на рынке стоят значительно дешевле, чем выращенные в Европе.

Продавец с рынка рассказал журналистам, что у российских поставщиков имеются все необходимые сертификаты и разрешения на продукцию.