Байден: США не признают компетенцию МУС, но считают решение об ордере на арест Путина правильным
2023-03-18 02:47
Президент США Джо Байден считает решение Международного уголовного суда в Гааге о выдаче ордера на арест Путина оправданным.
Американский лидер уточнил, что в Соединенных Штатах не признают компетенцию этого суда, однако в данном случае позиция МУС достаточно сильная.
По мнению Байдена, Российская Федерация совершает военные преступления в рамках спецоперации на Украине.
Ранее сообщалось, что Международный уголовный суд в гаге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.
Представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что в России не считают эту структуру легитимной и считают ее решения юридически ничтожными.
Опубликовано: Светлана Репина