NBC: Трампу могут предъявить обвинения за выплаты любовнице-порноактрисе
2023-03-18 03:20
Телеканал NBC сообщат, что Дональду Трампу уже на следующей неделе могут предъявить обвинения из-за выплат порноактрисе Сторми Дэниэлс.
Журналисты узнали, что Трампа подозревают в передаче денег Дэниэлс за то, чтобы она хранила их отношения в тайне.
При этом сам экс-президент США категорически отрицает какую либо связь с порноактрисой, равно как и передачу ей денег.
Трампа уже вызывали на допрос по этому делу. Тогда же его адвокатам сообщили о возможном предъявлении обвинений.
Сторми Дэниэлс – это псевдоним, на самом деле актрису и стириптизершу зовут Стефани Клиффорд.
Опубликовано: Светлана Репина