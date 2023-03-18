NBC: Трампу могут предъявить обвинения за выплаты любовнице-порноактрисе

Телеканал NBC сообщат, что Дональду Трампу уже на следующей неделе могут предъявить обвинения из-за выплат порноактрисе Сторми Дэниэлс.

Журналисты узнали, что Трампа подозревают в передаче денег Дэниэлс за то, чтобы она хранила их отношения в тайне.

При этом сам экс-президент США категорически отрицает какую либо связь с порноактрисой, равно как и передачу ей денег.

Трампа уже вызывали на допрос по этому делу. Тогда же его адвокатам сообщили о возможном предъявлении обвинений.

Сторми Дэниэлс – это псевдоним, на самом деле актрису и стириптизершу зовут Стефани Клиффорд.