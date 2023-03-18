Блинкен пообещал, что США сделают для стран Африки больше, чем Россия
2023-03-18 03:26
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США способны сделать для африканских стран Сахеля больше, чем Россия.
Он отметил, что Соединенные Штаты готовы расширить поддержку для этих государств, причем не только в сфере безопасности.
Блинкен также сообщило, что США выделяют Нигеру очередной пакет гуманитарной помощи на сумму в 150 млн долларов.
Он пообещал программу реабилитации бывших экстремистов, помощь в создании ирригационных систем и развитии сельского хозяйства.
Госсекретарь уточнил, что США стремятся к сотрудничеству с Нигером в сфере безопасности, тем более, что ранее там была построена американская база по запуску беспилотников.
Опубликовано: Светлана Репина