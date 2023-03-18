Блинкен пообещал, что США сделают для стран Африки больше, чем Россия

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США способны сделать для африканских стран Сахеля больше, чем Россия.

Он отметил, что Соединенные Штаты готовы расширить поддержку для этих государств, причем не только в сфере безопасности.

Блинкен также сообщило, что США выделяют Нигеру очередной пакет гуманитарной помощи на сумму в 150 млн долларов.

Он пообещал программу реабилитации бывших экстремистов, помощь в создании ирригационных систем и развитии сельского хозяйства.

Госсекретарь уточнил, что США стремятся к сотрудничеству с Нигером в сфере безопасности, тем более, что ранее там была построена американская база по запуску беспилотников.