В бундестаге заявили, что Шольц потерял связь с реальностью

Лидер оппозиционной партии ФРГ Христианско-демократический союз Фридрих Мерц заявил, что канцлер Германии Олаф ШОльц утратил связь с реальностью.

Такие выводы Мерц сделал из недавней речи, произнесенной главой кабина в бундестаге.

По мнению оппозиционного лидера, Шольц теряет связь с реальностью и воспринимает ее неадекватно.

Мерц отметил, что нынешнее правительство не способно предпринимать какие-либо шаги, поскольку полностью дезориентировано.

Он сказал, что в правящей коалиции постоянно возникают ссоры и внутренние конфликты, что не может не влиять на ее действия.