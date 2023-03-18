В бундестаге заявили, что Шольц потерял связь с реальностью
2023-03-18 03:32
Лидер оппозиционной партии ФРГ Христианско-демократический союз Фридрих Мерц заявил, что канцлер Германии Олаф ШОльц утратил связь с реальностью.
Такие выводы Мерц сделал из недавней речи, произнесенной главой кабина в бундестаге.
По мнению оппозиционного лидера, Шольц теряет связь с реальностью и воспринимает ее неадекватно.
Мерц отметил, что нынешнее правительство не способно предпринимать какие-либо шаги, поскольку полностью дезориентировано.
Он сказал, что в правящей коалиции постоянно возникают ссоры и внутренние конфликты, что не может не влиять на ее действия.
Опубликовано: Светлана Репина