Уже не «Один дома»: у звезды фильма Маколея Калкина родился второй ребенок

Модель и актриса Бренда Сонг родила своему 42-летнему избраннику еще одного сына.

Невеста 42-летнего артиста Маколея Калкина 34-летняя Бренда Сонг родила избраннику еще одного ребенка. Мальчика родители назвали Карсон. Он появился на свет 3 месяца назад, но известно об этом стало лишь сейчас, сообщает КП.

Первый ребенок пары родился в апреле 2021 года, его зовут Дакота.

Бренда - востребованная в США актриса, продюсер и фотомодель. А карьера Маколея давно стоит на паузе. Актеры встречаются пять лет. По слухам, в январе 2022 года они обручились.

Для Маколея это второй яркий роман. Ранее его сердце разбила Мила Кунис. Встречаться они начали еще в 2002 году и были вместе почти восемь лет. Этот период совпал с бешеной популярностью Калкина. В итоге в 2010 году они расстались.

По словам актрисы, именно она стала инициатором разрыва.

Маколей Калкин прославился после того, как сыграл в комедиях «Один дома» и «Богатенький Ричи» еще ребенком. С момента взросления его карьера пошла на спад.