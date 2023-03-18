Детки в клетке: почему будущая первая леди США Элеонора Рузвельт содержала в ней ребенка

В начале прошлого века в Америке и Англии матери следовали методике профессора Холта, рекомендовавшего помещать крох в клетки вместо прогулок на улице.

Дикая мода содержания малышей в клетках распространилась в начале прошлого века в США и Англии. Прогрессивные матери помещали туда своих крох, следуя методике профессора Холта, издавшего книгу "Уход и кормление детей".

Эксперт рекомендовал в первый год жизни "проветривать" детей в клетках, в которые обычно помещают животных. Они должны были заменить прогулки в парках для жительниц городов.

Мода быстро набирала обороты. Но, если мамам было "удобно", то соседей такие методики радовали не всегда. Дело в том, что малыши в клетках нередко плакали и кричали, чем доставляли неудобство окружающим.

Но родители не обращали на это внимание - согласно все тем же рекомендациям доктора Холта, утверждавшего, что не стоит обращать внимания на "капризы": мол, скоро привыкнут.

В отдельных случаях соседи даже вызывали полицию. Такая же история произошла и с Элеоноройа Рузвельт - будущей первой леди США. Своего первенца, дочь Аню она родила в 21 год. И некоторое время "растила" ее в клетке, о чем спустя годы вспоминала со смехом.

В целом "ноу-хау" продержалось несколько десятилетий. В 1922-м году Эмма Рид даже запатентовала это переносное устройство. В США и Британии его использовали еще в 1930-х. А благотворительные организации Англии бесплатно раздавали устройства нуждающимся, у которых не было собственного сада.

"Проветривание" прекратилось в период Второй мировой. А после нее подходы к уходу за детьми изменились, и разработчики клеток остались без заказов.