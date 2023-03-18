Умерла владелица империи нижнего белья, бизнесвумен с мировым именем Жаклин Голд

Одна из самых богатых женщин Британии скончалась после многолетней борьбы с онкологией. Своего любимого отца она пережила всего на 2 месяца.

Одна из богатейших женщин Британии, руководитель компаний Gold Group International, «Никербокс» и «Энн Саммерс» ушла из жизни. Жаклин была главой империи по выпуску нижнего белья и секс-товаров.

В подчинении бизнесвумен было 80 магазинов в Британии и Ирландии. Согласно данным за 2019 год, состояние Голд составляло 470 миллионов фунтов стерлингов.

Бизнесвумен умерла из-за рака молочной железы, ей было 62 года.

С невыразимой печалью подтверждаем, что скончалась замечательный исполнительный председатель Жаклин Голд. С ней рядом были муж Дэн, дочь Скарлетт и сестра Ванесса, — написано в официальном заявлении семьи Голд.

Жаклин известна тем, что в свое время основала компанию «Ann Summers», возглавив бизнес, управляемый женщинами, и для женщин. Голд также была в активе феминистского движения: она защищала права предпринимательниц, стремилась улучшить условия труда женщин.

Жаклин начинала со стажера и за десять лет выросла до главного исполнительного директора. Решимость и приверженность Голд уникальному розничному предложению в итоге привели ее к открытию многоканальной розничной сети, — сообщили представители компании.

Для семьи Голд это двойная трагедия: два месяца назад умер отец бизнесвумен Дэвид Голд. Ему было 86 лет.