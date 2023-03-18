До нашей эры: в перид каких цивилизаций был выдан первый на Земле кредит

Такая сделка была заключена между двумя жителями древней Месопотамии. Ее условия и обязательства сторон задокументированы на глиняной табличке.

В разных вариациях кредиты существовали давно. При этом самый ранний из них зарегистрирован еще в 2400 году до нашей эры в Месопотамии. Какова их история в целом?

История кредитов, по сути, началась с истории цивилизации. Как напомнил автор канала Солид Брокер на платформе Дзен, самый первый из зафиксированных заемов совершен между двумя жителями древней Месопотамии. Сделку задокументировали на глиняной табличке.

Кредит был призван помочь одному гражданину купить продукты питания и иные товары у другого. Ссуду обеспечили залогом ячменя, который тогда использовался в качестве валюты.

Концепция кредитов разошлась по всему древнему миру, практика кредитования под проценты стала обыденной. В Древней Греции и Риме ссуды нередко предоставлялись для финансирования предприятий торговли, а процентные ставки обычно устанавливал кредитор.

Ссуды также применялись для финансирования войн, процентные ставки часто устанавливало правительство.

А в Средние века в некоторых частях мира практику ссуд денег под проценты запрещали по религиозным причинам, но в других она продолжала существовать. В 15 веке в Европе стали появляться банковские системы, что сделало кредиты еще более популярными.

Их доступность возросла в 17 веке, когда банковские системы стали расширяться. Процентные ставки по-прежнему устанавливал кредитор, но условия получения кредита стали более стандартными.

В 18 веке банки начали выдавать ссуды физическим лицам, процентные ставки стали жестче регулировать.

В 19 веке вариантов кредитов насчитывалось еще больше, что расширило доступ к такому пакету услуг. Впервые появилось ипотечное кредитование, облегчившее людям покупку недвижимости.

Совершенствование ситемы выдачи займов продолжилось в 20 столетии: стали популярными кредитные карты. Банки предлагали автокредиты и студенческие кредиты. Внедрение таких продуктов позволило людям приобретать более дорогие товары и услуги.

Сегодня кредиты - часть повседневной жизни. Займ можно получить даже онлайн - благодаря цифровизации банковских сервисов.