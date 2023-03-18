Нью-Йоркскую оперу обязали выплатить Анне Нетребко 200 тысяч долларов

Такого соглашения удалось добиться благодаря специальным пунктам в договоре, который певица заключила с Метрополитен-оперой.

Оперной певице Анне Нетребко Нью-Йоркская опера выплатит свыше 200 тысяч долларов в качестве компенсации. Артистке не выплачивали гонорар после ее отказа высказаться против спецоперации России на Украине, сообщает Рамблер.

Арбитр обязал Метрополитен-опера выплатить сопрано из России Анне Нетребко свыше 200 000 долларов за выступления, которые отменены в прошлом году после ее отказа осудить конфликт на Украине, — написала газета The New York Times.

Этого удалось достичь из-за специального пункта в договоре, который дива заключала с оперным театром. Согласно его условиям, опера должна платить исполнителям, даже если позже решила их не нанимать.

В частности, исполнительнице отменили выступления в операх «Дон Карло», «Силы судьбы» и «Андреа Шенье».

Ранее Анна Нетребко назвала «долбоящерами» своих подпичиками в сети. Позже певица уточнила, что подразумевала под этим не фанатов, а представителей прессы.

Певицу внесли в запретный список Германии в связи с ее позицией по отношению к РФ. Она также вошла в "черный список" на Украине.