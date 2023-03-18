Лэнса Реддика, звезду сериала «Остаться в живых», нашли мертвым в его доме в Лос-Анджелесе

60-летний актер Лэнс Реддик внезапно скончался в период пресс-тура, посвященного четвертой части франшизы «Джон Уик».

Известный по ролям в таких сериалах, как «Прослушка», «Грань», «Босх» актер Лэнс Редди внезапно умер в период пресс-тура очередной части франшизы «Джон Уик», сообщает Супер.ру.

60-летняя звезда Голливуда найден мертвым в Лос-Анджелесе. Представители Реддика подтвердили, что артист скончался в своем доме от естественных причин.

В фильме «Джон Уик: Глава 4», который скоро выйден на экраны, Реддик вернулся к роли Харона - менеджера отеля «Континенталь», которую он сыграл во всех предыдущих частях.

Киану Ривз был одним из первых, кто отреагировал на смерть своего партнера по съемочной площадке "Джон Уик".

Мы опечалены и убиты горем в связи с потерей любимого друга и коллеги Лэнса Реддика, — признались в совместном заявлении режиссер фильма Чад Стахелски и Ривз. Он был непревзойденным профессионалом, работать с ним было удовольствие. Наши любовь и молитвы - с его женой Стефани, его детьми, семьей, друзьями. Его светлой памяти мы посвящаем фильм. Нам будет его не хватать.

Реддик наиболее известен ролью Седрика Дэниэлса в популярном проекте HBO «Прослушка».

За почти 30-летнюю карьеру актер также сыграл в сериалах «Остаться в живых», «Американская история ужасов: Шабаш», «C.S.I.: Место преступления Майами», фильмах «Одна ночь в Майами», «Годзилла против Конга», «Падение ангела».