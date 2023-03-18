Шерон Стоун из-за банкротства банка потеряла половину средств
Звезда Голливуда призналась, что потеряла голову из-за утраты большой части своих денежных активов.
Шэрон Стоун посетила вечер Женского фонда исследования рака в Беверли-Хиллз, где ее удостоили премии "За мужество".
65-летняя звезда Голливуда выступила перед звездной публикой и рассказала об организации и своем вкладе в исследования рака.
Призывая участников больше жертвовать на благотворительность, она сказала:
Я знаю, что вам нужно разобраться с тем, как отправить деньги по электронной почте, это сложно. Я технический идиот, но я могу выписать гребаный чек.
И прямо сейчас это тоже мужество, потому что я только что потеряла половину своих денег из-за этой банковской истории.
Звезда "Основного инстинкта" не уточнила, что она имеет в виду под "банковским делом". С большой долей вероятности речь идет о банкротстве банка Силиконовой долины - второго по величине банковского краха в истории США.
Приветствуя переживших рак молочной железы, Стоун вспомнила, как ей поставили подобный диагноз.
Ранее в своих мемуарах 2021 года об операции по удалению опухолей из ее груди в 1990-х годах актриса напоминала о важности вовремя делать мамографию и регулярно сдавать анализы крови.
Опубликовано: Светлана Гарусева