Байден: решение МУС в Гааге об аресте Путина является оправданным

Джо Байден поддержал решение Международного уголовного суда арестовать Владимира Путина.

18 марта президент США Джозеф Байден прокомментировал решение Международного уголовного суда в Гааге, который постановил арестовать Владимира Путина, назвав его ответственным за начало спецоперации в Украине, спровоцировавшей массовые человеческие жертвы как с украинской, так и с российской стороны.

Также МУС выдал ордер на арест Марии Львовой-Беловой, являющейся уполномоченной по правам ребёнка в России. По мнению представителей Международного суда в столице Нидерландов, Львова-Белова якобы способствовало незаконному вывозу украинских детей в Россию.

Байден утверждает, что считает оправданным решение Международного уголовного суда по аресту Путина и Львовой-Беловой. При этом Соединённые Штаты являются государством, которое подписало Римский статут, но не ратифицировало своё участие в нём.

Известно, что Римский статут является основополагающим документом, который регламентирует деятельность МУС, а его подписание является гарантом того, что страна намеревается соблюдать международное законодательство и обязана исполнять постановление суда в Гааге.

Характерно, что Россия также подписала Римский статут, но не ратифицировала его, ввиду чего правительство РФ считает нелегитимным постановление Международного уголовного суда об аресте Владимира Путина. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков уверяет, что Москва не станет следовать указаниям из Гааги и считает их возмутительными.