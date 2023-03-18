Reuters: США продолжили полёты БПЛА над Чёрным морем после крушения MQ-9

Журналисты Reuters утверждают, что американские дроны возобновили разведку в воздушном пространстве над Чёрным морем.

18 марта журналисты интернет-газеты Reuters уведомили, что невзирая на недавний инцидент с падением беспилотника США MQ-9 Reaper в Чёрное море дроны американских ВВС продолжают осуществлять разведывательные полёты недалеко от российского Крыма, собирая информацию о гражданских и военных объектах России.

В Reuters утверждают, что впервые после инцидента с MQ-9, который произошёл 14 марта, уже через три дня, 17 марта, американский беспилотный летательный аппарат Global Hawk разведывательного типа вновь летал недалеко от побережья крымского полуострова, что было видно на сайте мониторингового агентства Flightradar24.

Накануне пресс-служба американского Пентагона опубликовал видеозапись, сделанную бортовой камерой беспилотника MQ-9 перед тем, как он упал в Чёрное море. На видео показано, что прямо над американским дроном пролетел российский истребитель Су-27, который произвёл сброс топлива.

В Пентагоне утверждают, что поведение российского военного лётчика является непрофессиональным и могло повлечь за собой падение не только БПЛА MQ-9 Reaper, но и самого самолёта Су-27. Кроме того, администрация Пентагона обвинила военно-космические силы России в неэкологичном сбросе топлива.

Характерно, что вчера, 17 марта, министр обороны России Сергей Шойгу представил к государственным наградам двух пилотов истребителя Су-27, отметив, что они не допустили проникновение американской шпионской техники в зону проведения специальной военной операции. В Минобороны РФ подчёркивают, что Су-27 не применял вооружения для перехвата беспилотника США.