Newsweek: банковский кризис Запада поможет РФ в спецоперации на Украине

Аналитики газеты Newsweek утверждают, что крушение американского и европейского банковского сектора выгодно для России во время СВО.

18 марта колумнист информагентства Newsweek Кэтрин Фанг опубликовала новую колонку, в рамках которой заявила, что кризис в банковском секторе Соединённых Штатов и стран-участниц Европейского союза может поспособствовать отвлечению внимания простых граждан от украинской тематики.

Фанг уверена, что вкладчики из США и государств Европы могут резко сменить свою позицию относительно боевых действий на территории Украины, озаботившись вопросами личного благосостояния из-за резко манифестировавшегося кризиса банковской сферы, вызванного закрытием ключевых американских банков.

Кэтрин Фанг отмечает, что подобное положение дел является выгодным для российского правительства, поскольку страны коллективного Запада не станут мешать спецоперации армии России в Украине, будучи погружёнными в глубоко личные проблемы экономического характера, что сделает невозможным оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Накануне стало известно, что Silicon Valley Bank в Соединённых Штатах закрылся, обанкротившись всего за два дня из-за рекордного оттока средств вкладчиков на фоне негативных публикаций о надёжности данного банка в мессенджере Twitter. Вслед за SVB также закрылся американский Signature Bank.

Примечательно, что на фоне банкротства банков в США акции ведущих американских компаний начали стремительно падать, чему способствовало пятиминутное обращение Джо Байдена по ситуации в банковском секторе. Вместе с тем котировки основных криптовалют начали расти, поскольку зарубежные вкладчики начали верить, что технологии блокчейн позволят сохранить их деньги с большим успехом.