Издание Mysl Polska утверждает, что подрыв "Северных потоков" американскими спецслужбами может навредить европейским государствам.

Днём субботы, 18 марта, новостное агентство Mysl Polska опубликовало новую авторскую колонку, в которой утверждается, что статья расследователя Сеймура Херша о причастности американских и норвежских военных к подрыву российских газопроводов "Северный поток" является объективной.

По данным аналитиков Mysl Polska, в операции Соединённых Штатов и Норвегии против принадлежащей России газовой магистрали в Балтийском море могли принимать участие также военные эксперты из Великобритании, о чём Херш не упомянул в своих недавних расследованиях.

Вместе с тем журналисты Mysl Polska уверены, что операция американских и норвежских спецагентов по подрыву трубопроводов North Stream является является актом объявления войны не России, а станам европейского региона, поскольку таким образом администрация Пентагона смогла навязать Европе зависимость от своего газа.

Также польские публицисты сошлись во мнении, что правительство США считает Китай своим основным конкурентом по поставке газа в ЕС, ввиду чего следующая американская диверсия с использованием взрывчатки может произойти в районе залегания труб Суэцкого канала. Кроме того, пострадать может и Никарагуанский канал, который ещё не построен.

Характерно, что Владимир Путин ранее обвинил западные спецслужбы в атаке на российские "Северные потоки", назвав Соединённые Штаты ключевым выгодополучателем от проведения подобного теракта.