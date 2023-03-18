Fox News: американцы осудили Байдена за шутку о пьяных ирландцах

Читатели американского новостного сайта Fox News выступили с критикой Джо Байдена, который утверждает, что жители Ирландии имеют сильное пристрастие к алкоголю.

18 марта Джозеф Байден выступил с традиционной речью в Белом доме в честь празднования Дня святого Патрика, где публично заявил, что он имеет ирландские корни и много раз ездил в Ирландию, однако он не занимался поиском родственников там. По словам Байдена, он является единственным в мире представителем ирландской нации, который никогда не употреблял алкоголь.

На этом Джо Байден не остановился, заявив, что из-за того, что он не пьёт горячительные напитки, он не может считаться настоящим ирландцем. Примечательно, что реакция зала на неуместную шутку Байдена была крайне сдержанной, поскольку доминирующие в США либеральные ценности осуждают навязанные расизмом стереотипы о населениях других стран.

Позднее пользователи информационного портала Fox News начали критиковать Джо Байдена за отпущенную им юмореску, сойдясь во мнениях о том, что действующий американский президент в очередной раз смог всего за одно своё появление на публике оскорбить целый народ, проигнорировав его чувства.

Некоторые из читателей сайта Fox News отметили, что в Соединённых Штатах считается неприемлемым шутить о народностях и этносах других государств, однако по какой-то причине Байден позволяет себе подобные громкие заявления в публичном пространстве.

Один из комментаторов Fox News подчеркнул, что Джо Байден заявил о том, что он не употребляет алкоголь. Пр мнению юзера портала, это делает ситуацию с шуткой Байдена ещё хуже, поскольку президент сознательно оскорбил ирландскую нацию, будучи полностью трезвым.