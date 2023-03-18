В Сочи задержан блогер-сыроед Лютый, чей месячный сын умер от истощения

Двумя днями ранее была задержана его жена. Отцу малыша грозит до 7 лет заключения, а его сожительнице до 2 лет.

В Сочи задержан 43-летний блогер-сыроед из Санкт-Петербурга. Ему инкриминируется уголовная статья об истязании младенца, сообщает НТВ со ссылкой на управление СК по Краснодарскому краю.

Следствие намерено просить суд заключить отца младенца, который умер от истощения в возрасте одного месяца, под арест. По данным следствия, мужчина вместе с 33-летней матерью погибшего ребенка жил в Вардане Лазаревского района Сочи.

Его гражданская жена родила сына 11 февраля дома, за медпомощью пара не обращалась. Следователи предполагают, что мужчина за прошедший месяц трижды забирал ребенка у матери, лишая его пищи на сутки.

Когда состояние малыша стало совсем плохим, пара отвезла кроху в больницу, но мальчик умер до прибытия к медикам. Мать младенца обвиняют в причинении смерти по неосторожности, женщина под домашним арестом.

Имени задержанного СК не называет, на видеозаписи его лицо размыто. Однако очевидно, что это - развитие громкой истории, которая вышла за рамки частной. То есть это - блогер-сыроед Максим Лютый,

По информации телеграмм-канала «Осторожно, новости», до официального задержания мужчина несколько дней провел в спецприемнике за неповиновение полиции.

Отцу малыша грозит до 7 лет заключения, а его сожительнице — до 2 лет.