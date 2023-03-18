Exxpress: австрийцы осудили слова Байдена об аресте Путина по решению МУС

Читатели австрийского интернет-журнала Exxpress подвергли критике Джо Байдена, поддержавшего решение МУС по аресту Владимира Путина.

Днём 18 марта газета Exxpress опубликовала новость о том, что американский президент Джозеф Байден публично назвал оправданным решение Международного уголовного суда в Гааге выдать ордеры на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребёнка в России Марии Львовой-Беловой.

Комментаторы австрийского информационного портала Exxpress критически отнеслись к новому высказыванию Байдена, упрекнув президента Соединённых Штатов в ведении риторики двойных стандартов, поскольку ранее западная общественность не требовала ареста главы Урсулы фод дер Ляйен за махинации с фармакологической компанией Pfizer.

Кроме того, читатели Exxpress настояли на аресте самого Джо Байдена, сочтя его ответственным за диверсию на российских газопроводах "Северный поток" в Балтийском море, о чём ранее сообщил американский журналист-расследователь Сеймур Херш, заявивший, что данную газовую магистраль взорвали американские и норвежские спецслужбы.

Другие же пользователи сайта отметили, что Владимир Путин вряд ли позволит полиции других стран арестовать себя, поскольку правительство России не признаёт легитимность деятельности МУС. Тот же юзер выразил уверенность в том, что решение суда в Гааге об аресте Путина является следствием антироссийской информационной кампании, развязанной Владимиром Зеленским.

Характерно, что днём ранее глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков также прокомментировал решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест Путина, назвав его неприемлемым и отметив недопустимость самой постановки вопроса о задержании российского президента.