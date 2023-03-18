«Эспрессо ТВ»: украинцы до сих пор ездят из Львова в Москву через страны Европы

Издание "Эспрессо ТВ" утверждает, что украинцы продолжают уезжать в Россию из стран ЕС.

18 марта журналисты новостного "Эспрессо ТВ" опубликовали сообщение о том, что граждане Украины продолжают уезжать в Россию с территории Львова, нередко останавливаясь в Москве для дальнейшей жизни. По данным "Эспрессо ТВ", украинцы ездят в РФ с пересадками в Польше, Латвии и Литве.

При этом в "Эспрессо ТВ" отметили, что стоимость такого маршрута в среднем составляет 320 долларов, что даже по меркам объявленного в Украине военного положения является вполне позволительной суммой для осуществления полноценной эмиграции в Россию из страны, где идут боевые действия.

Также в "Эспрессо ТВ" сообщили, что в случае, если украинцы едут в Россию с пересадкой в Польше, то на украинско-польском участке границы они должны сообщить о своих намерениях поехать в Варшаву с целью конспирации, в действительности продолжив своё движение по направлению к Москве.

Представители газеты отметили, что проще всего гражданам Украины найти предложение о поездках в Россию в социальных сетях, в то время как само пересечение российской границы не является затруднительным, поскольку многие украинцы имеют родственников на территории РФ и могут их навещать.

Кроме того, в "Эспрессо ТВ" признают, что многие граждане Украины испытывают недовольство в связи с тем фактом, что их соотечественники уезжают в Россию, однако в текущий момент автомобильное сообщение между РФ и Украиной можно считать открытым с некоторыми оговорками в виде пересадки в европейских странах.