Зеленский ввёл санкции против Асада за поддержку спецоперации в Украине

Владимир Зеленский распорядился о введении персональных санкций в отношении Башара Асада.

Днём 18 февраля пресс-служба офиса Владимира Зеленского сообщила, что президент Украины ввёл санкции против 300 физических и 141 юридического лица, которые имеют отношение к поддержке и проведению специальной военной операции вооружённых сил России. В числе попавших под новые украинские санкции оказался сирийский президент Башар Асад.

Известно, что накануне Асад провёл личную встречу с Владимиром Путиным, где во время присутствия журналистов публично заявил о поддержке спецоперации со стороны Сирии. При этом сообщается, что ранее Украина разорвала свои дипломатические связи с администрацией Дамаска.

Днём ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что Киев не намерен прощать страны, отказавшие ему в помощи во время российской СВО. Также Кулеба отметил, что начавшаяся в Украине спецоперация является самым тёмным моментом за всю историю украинской государственности.

По мнению Дмитрия Кулебы, после завершения специальной военной операции власти Украины намерены пересмотреть свои связи со странами, которые на стали помогать Киеву во время боевых действий, предпочтя поддерживать нейтралитет или выбранный Российской Федерацией курс.

Позднее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что слова Кулебы следует расценивать как попытку запугать международное сообщество, вынудив его предоставлять Украине свои оружие и финансы.