Американский отставной разведчик Скотт Риттер утверждает, что власти США не смогли организовать государственный переворот в России.

18 марта информационное агентство Judging Freedom обнародовало фрагмент интервью с экс-разведчиком морской пехоты Соединённых Штатов Скоттом Риттером, который утверждает, что через год после начала спецоперации в Украине администрация Вашингтона не смогла добиться успеха в этом конфликте, продолжая участвовать в нём в формате ведения прокси-войны.

По данным Риттера, в самом начале СВО правительство США планировало произвести комплекс мероприятий, направленных на ослабление регулярной российской армии, а также попытаться произвести государственный переворот в России, сместив Путина с должности президента и назначив на неё подконтрольного себе человека.

Скотт Риттер уверен, что цель американских чиновников по проведению госпереворота в РФ не будет достигнута, поскольку со стартом специальной военной операции политический и социальный рейтинги Владимира Путина существенно выросли ввиду увеличившейся поддержки российских граждан.

Также Риттер напомнил, что вооружённые силы Украины испытывают сильный снарядный голод и не имеют возможности интенсифицировать проведение наступательных операций из-за отсутствия оперативных поставок боеприпасов из стран Запада, которые не могут увеличить темпы производства снарядов для нужд Киева.

При этом Скотт Риттер отметил, что позиции военно-промышленного комплекса России после начала СВО лишь укрепились ввиду того, что оборонные предприятия начали получать больше финансирования от правительства, заинтересованного в увеличении производственных мощностей отечественного ВПК для нужд спецоперации.