Владимир Путин приехал в Крым для участия в мероприятиях по случаю годовщины вхождения данного региона в состав России.

В субботу вечером, 18 марта, Владимир Путин прибыл в Крым в честь годовщины присоединения данного полуострова к составу Российской Федерации по итогам референдума. Во время посещения Крыма Путин побывал в Севастополе, где ознакомился с деятельностью детского центра "Корсунь" и местной школой искусств.

Известно, что ранее Владимир Зеленский неоднократно заявлял о намерениях вооружённых сил Украины произвести попытку насильственного захвата крымского полуострова с последующей его передачей под единоличный контроль Киева. По мнению Зеленского, подобное станет возможно благодаря новой украинской контрнаступательной операции.

Экс-президент России Дмитрий Медведев утверждает, что любые посягательства подразделений ВСУ на Крым будут нападением на российское государство, армия и правительство которого оставляет за собой право использования любых вооружений для защиты своего суверенитета.

Характерно, что заместитель американского госсекретаря Виктория Нуланд считает легитимными возможные удары украинских войск по территории крымского полуострова, поскольку правительство Соединённых Штатов до сих рассматривает Крым как чать Украины вопреки итогам референдума 2014 года.

При этом ранее в Белом доме не поощряли любые удары ВСУ по российским территориям, однако в последние несколько месяцев администрация Вашингтона сменила риторику, систематически подначивая армию Украины к совершению вооружённого нападения на Крым.