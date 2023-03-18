Хан: ордер МУС на арест Путина вызывает сожаление

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан утверждает, что его не радует факт выдачи ордера на арест Владимира Путина.

Вечером субботы, 18 марта, журналисты американского телеканала CNN обнародовали интервью с прокурором Международного уголовного суда в Гааге Каримом Ханом, который публично заявил, что сожалеет о выдаче ордера на арест Владимира Путина, однако считает, что ведомство было обязано так поступить.

По словам Хана, решение администрации МУС попытаться арестовать Путина не даёт международной судебной системе повода для праздника, однако сотрудники суда в Гааге якобы нашли доказательства личной ответственности российского президента за начало спецоперации в Украине.

Днём ранее стало известно, что Международный уголовный суд, расположенный в столице Нидерландов, постановил арестовать Владимира Путина и Марию Львову-Белову, которая является уполномоченной по правам ребёнка в России. Утверждается, что Львова-Белова якобы ответственна за незаконный вывоз украинских детей в Россию.

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков прокомментировал новое постановление МУС, отметив, что администрация Кремля считает неприемлемой саму постановку вопроса о возможности ареста Путина. Также Песков напомнил, что власти России не признают законность действий суда в Гааге.

Характерно, что аналогичное высказывание сделали представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, спикер российской Государственной думы Вячеслав Володин и многие прочие ведущие представители российского истеблишмента.