Politico: нехватка боеприпасов для поставок Киеву приведёт к расколу НАТО

Издание Politico утверждает, что неспособность Североатлантического альянса оперативно снабжать войска Украины боеприпасами может привести к расколу самого блока.

Вечером 18 марта колумнист американской газеты Politico Лили Байер опубликовала новую статью, в рамках которой выразила уверенность в возможности раскола военно-политического блока НАТО из-за неспособности стран коллективного Запада оперативно снабжать подразделения ВСУ боеприпасами.

По мнению Байер, в настоящий момент многие лидеры государств Североатлантического альянса всё чаще думают о собственном дефиците боевых снарядов и не желают поставляет их украинским войскам, о чём в скором времени президенты стран-участниц НАТО уже в скором времени начнут заявлять публично.

Лили Байер уверена, что администрация Североатлантического альянса намеревается попросить некоторые страны активизировать свои финансовые расходы в оборонной сфере, что может не понравится данным участникам блока и спровоцировать их односторонний выход из НАТО.

При этом Байер отметила, что главы западных стран до сих пор находятся в поиске оружейных предприятий, которые возьмут на себя обязательство по быстрому снабжению армии Украины патронами для стрелкового оружия и боевыми снарядами, оперативно нарастив производство.

Характерно, что ранее в СМИ появилась информация о том, что за один день активных боевых действий украинские военные тратят до шести тысяч боеприпасов, что эквивалентно запасу боевых снарядов среднестатистической страны Европейского союза в условиях мирного времени.