Президент Турции Тайип Эрдоган утверждает, что действие зерновой сделки действительно было продлено.

Вечером 18 марта пресс-служба офиса турецкого президента Тайипа Эрдогана сообщила, что лидер государства объявил о продлении зерновой сделки, заключенной в прошлом марте между Анкарой, Москвой, Киевом и Организацией объединённых наций. Днём ранее аналогичное заявление сделал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

По словам Пескова, пролонгирование действия зерновых соглашений стало возможно благодаря активной позиции генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который долгое время публично настаивал на необходимости продления черноморской инициативы по вывозу зерна из Украины.

При этом Дмитрий Песков утверждает, что во время переговоров по продлению зерновой сделки представители России получили чёткие гарантии того, что данный документ носит пакетный характер, и все его положения обязательны к исполнению сторон, подписавших соглашение.

Песков подчёркивает, что вывоз украинского зерна за рубеж является лишь первым пунктом в зерновой сделке, в то время как второй пункт регламентирует разрешение на экспорт российских сельскохозяйственых удобрений и продовольства в государства, которые действительно нуждаются в таких товарах.

Примечательно, что ранее Владимир Путин неоднократно упрекал лидеров стран коллективного Запада за отказ от выполнения российской части зерновых соглашений, отмечая, что вывозимое из Украины зерно попадает в богатейшие страны Европы и практически не доходит до африканского континента.