Шольц: решение МУС об аресте Путина показало, что он не выше закона

18 марта Олаф Шольц оценил решение МУС о выдаче ордера на арест Владимира Путина.

Вечером пятницы канцлер Германии Олаф Шольц провёл пресс-конференцию с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, где ответил на вопросы журналистов американской газеты Reuters. Во время общения с прессой Шольц высказался о решении Международного уголовного суда в Гааге выдать ордер на арест Владимира Путина.

По мнению Олафа Шольца, МУС является организацией, которая бесспорно компетентна в расследовании преступлений военного характера, и только гаагский суд мог выдать ордер на арест Путина. Также Шольц уверен, что инцидент с выдачей подобного ордера наглядно демонстрирует, что никто в мире не выше закона.

Днём ранее пресс-служба Международного уголовного суда уведомила, что прокурор ведомства Карим Хан выдал ордер на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой, занимающей пост уполномоченной по правам детей в России. В качестве аргументации выдачи подобного ордера Хак заявил, что Путин является ответственным за приказ о начале спецоперации в Украине.

При этом Карим Хан не стал называть причины для ареста Львовой-Беловой, однако в западных СМИ фигурируют сведения о том, что будучи уполномоченной по правам ребёнка в РФ, она якобы содействовала незаконному вывозу украинских детей на территорию Российской Федерации.

Позднее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что администрация Кремля считает недопустимым вынесение подобных постановлений со стороны Международного суда в Гааге и не намерена им следовать из-за нелегитимности действий данной организации.