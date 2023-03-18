Издание Newsweek утверждает, что правительству США нет смысла стремиться к сохранению целостности Украины как государства.

Вечером 18 марта колумнист американской газеты Newsweek Джош Хаммер опубликовал новую статью, в которой сообщил, что Соединённые Штаты ожидает смена правительства с приходом к власти политиков, не желающих продолжать оказание поддержки Украине во время российской спецоперации.

Хаммер ссылается на слова губернатора Флориды Рона Десантиса, представляющего республиканскую партию США. По словам Десантиса, американские власти не должны быть вовлечены в российско-украинский конфликт, поскольку вступление в полномасштабное военное противостояние с Россией не соответствует американским национальным интересам.

При этом Джош Хаммер напомнил, что Рон Десантис является потенциальным кандидатом на пост президента Соединённых Штатов и уже сообщил о своих намерениях баллотироваться на эту должность в ходе выборов 2024 года. Журналист отметил, что Десантис неоднократно заявлял о необходимости содействия заключению мирного договора между Украиной и РФ.

Также Хаммер заявил, что после распада СССР современные границы украинского государства были установлены в произвольном порядке, и многие из территорий, формально входящие в состав Украины и существующие под контролем Кеива, в действительности являются неотъемлемой частью России.

Помимо прочего, Джон Хаммер подчеркнул, что последние несколько веков крымский полуостров также был частью России, и лишь по решению генсека Советского союза Никиты Хрущёва временно был передан под контроль Киева.