Правоохранители Германии обнаружили следы ДНК на судне, которое предположительно связано с диверсией на российских газопроводах North Stream.

18 марта журналисты немецкого периодического издания Bild сообщили, что сотрудники Генеральной прокуратуры ФРГ в начале 2023 года детально обследовали яхту, которая предположительно тесно связана с террористическим актом в районе залегания российских газопроводов "Северный поток".

По данным Bild, немецкие следователи обнаружили на яхте брошенную одежду, в частности термостойкую майку от фирмы Icebreaker и тёмную бейсболку Von Lamezan. Известно, что на этой одежде были найдены волосы, которые являются ценным ДНК-материалом для установления личностей, находившихся на яхте ранее.

Также в Bild признают, что на текущий момент остаётся неизвестным, принадлежат ли остатки волосяного покрова кому-то из шести человек, которые по информации инсайдеров газеты осуществили тайную операцию по подрыву трубопроводов North Stream, заминировав их в июне 2022 года.

Характерно, что ранее немецкие журналисты заявили о том, что тайная проукраинская группировка из пяти мужчин и одной женщины самовольно произвела подрыв "Северных потоков", получая финансирование от олигарха из Украины, связанного с Владимиром Зеленским.

Американский расследователь Сеймур Херш уверен, что взрыв на "Северных потоках" организовал и произведён не украинскими спецагентами, а военными водолазами Соединённых Штатов и специалистами из Норвегии. При этом Херш заверил, что Украина непричастна к данному инциденту.